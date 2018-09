Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat angesichts der Ereignisse in Chemnitz vor einem hysterischen "Klima der Angst" in Deutschland gewarnt. In einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel schrieb HDE-Präsident Josef Sanktjohanser: "Alle, die das Bild eines toleranten Deutschlands stören, gefährden erheblich unser Zusammenleben und auch den Wirtschaftsstandort."