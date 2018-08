Der Anstoß für die Initiative kam von dem niederländischen Verband "Transport en Logistiek Nederland", kurz TNL. Auch der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) schließt sich dem an. Denn, erklärt der Leiter der Verkehrssicherheit, Werner Andres, diese "erhöhte Monotonie beim Lkw-Fahren führt dazu, dass sich ein Lkw-Fahrer – wie heißt es so schön – fahrfremden Tätigkeiten widmet." Und damit meist dem Handy.

Um diese Gefahrenquelle im Lkw weiter einzuschränken, wollen die Verkehrsverbände über die EU an die Lkw-Hersteller und Handy-Firmen herantreten. Ziel ist es, Ausstattung und Einstellungen so einzurichten, dass Anrufe oder Nachrichten ohne Freisprecheinrichtung sofort unterbunden werden – auch bei privaten Geräten.

Diese Abschaltfunktionen und Apps sind in der Tat sinnvoll, findet Werner Andres: "Sie erkennen: Jetzt wird ein Telefon mit fehlender Freisprecheinrichtung angenommen. Falls das Gerät solch eine Annahme feststellt, wird sofort der eingehende Anruf weitergeleitet, zum Beispiel auf eine Sprachbox." So könne der Fahrer das Telefonat während der Fahrt nicht annehmen. Eine solche App nutzt auch Willy Schnieders. Der heutige Bundesvorsitzende der Kraftfahrergewerkschaft hat selbst 38 Jahre lang als Lkw-Fahrer gearbeitet. Strengere Maßnahmen befürwortet auch er, doch das große Problem dieser Abschaltfunktion sei bisher, dass der Fahrer es selbst wieder entsperren könne.

Neben den technischen Hilfsmitteln fordern die Niederländer von TNL auch härtere Strafen für das Benutzen der Handys während der Fahrt. So muss man in Großbritannien umgerechnet etwa 1.000 Euro hinlegen, wenn man erwischt wird. Dagegen sind es in den Niederlanden 230 Euro, in Deutschland lediglich 100 Euro mit einem Punkt in Flensburg.