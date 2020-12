"Linke: Haribo-Aus in Sachsen ist typisch für Umgang mit Osten"

Die geplante Schließung des einzigen Haribo-Werkes in Ostdeutschland hat im Bundestag zum Schlagabtausch über die Wirtschaftspolitik im Osten geführt. Die Arbeitsmarktexpertin der Linken, Sabine Zimmermann, bezeichnete den Rückzug von Haribo als ein Beispiel von vielen. Oft seien Standorte für wenig Geld übernommen, dort kaum investiert und Mitarbeiter zu geringen Löhnen beschäftigt worden. Die Gewinne seien jahrelang abgeschöpft worden.

Zimmermann beklagte, bei hohen Modernisierungskosten würden Ost-Standorte dann einfach dicht gemacht. Zudem pendelten noch immer 400.000 Menschen in den Westen zur Arbeit.

Auch der AfD-Abgeordnete Jochen Pohl monierte in der von der Linkspartei initiierten Aktuellen Stunde: "Haribo ist überall." Er zählte eine Reihe von Werkschließungen auch in Thüringen auf. Detlef Müller von der SPD beklagte in der Bundestagsdebatte, Ostdeutschland sei oft noch immer die verlängerte Werkbank. Aber er differenzierte: "Wir sind nicht im Jammertal. Der Osten ist wirtschaftlich stärker geworden."