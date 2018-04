SPD-Vorschlag Hartz-IV-Empfänger sollen ihr Vermögen behalten dürfen

Bislang müssen Hartz-IV-Empfänger zunächst ihr eigenes Vermögen einsetzen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Erst wenn das aufgebraucht ist, können sie die Grundsicherung in Anspruch nehmen. Allerdings gibt es Freibeträge. Erwachsenen stehen pro Lebensjahr 150 Euro zu. Das sogenannte Schonvermögen ist auf maximal 10.500 Euro begrenzt. Hinzu kommen weitere Freibeträge für Altersvorsorge und Kinderbetreuung.

Hartz IV war 2005 von der damaligen rot-grünen Koalition eingeführt worden. Bundeskanzler Gerhard Schröder musste dabei viel Überzeugungsarbeit leisten und viele Widerstände in der eigenen Partei überwinden. In der Folge kam es zu Parteiaustritten, Konflikten mit Gewerkschaften und zur Gründung der WASG, die letztlich der Linkspartei half, in Westdeutschland Fuß zu fassen.