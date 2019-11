Als ein vom Bundesverfassungsgericht benannter "sachverständiger Dritter" hat "Tacheles" vor der mündlichen Verhandlung im Januar 2019 insgesamt 21.166 Personen online befragt, mehr als die Hälfte von ihnen waren aktuelle oder ehemalige Empfänger von Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch ("Hartz IV"). Die Ergebnisse der Befragung hat der Verein zum Teil an das Gericht weitergereicht. Das Bundesverfassungsgericht will heute bekannt geben, ob es die Sanktionen für verfassungsgemäß hält - oder ob es die Praxis als in dieser Form unrechtmäßig einschätzt.