In Mitteldeutschland werden immer seltener Hartz-IV-Empfänger sanktioniert. Die Quote geht seit vier Jahren stetig zurück: in Sachsen-Anhalt um 15 Prozent, in Thüringen sogar um gut 25 Prozent. Das schreibt die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit auf Nachfrage von MDR AKTUELL.



Es wird also weniger sanktioniert, und wenn gekürzt wird, dann überwiegend wegen Meldeverstößen. Und da werden erstmal nur zehn Prozent der Sozialleistung gestrichen. Bedeutet: Der Großteil der Hartz-IV-Sanktionen ist von dem aktuellen Urteil aus Karlsruhe nicht betroffen.