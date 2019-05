Die Bundesrichter urteilten, dass die im Regelsatz enthaltenden drei Euro pro Monat nicht ausreichen, wenn wie in den vorliegenden Fällen keine Lernmittelfreiheit bestehe. Dann reiche dies bei Weitem nicht aus. Daher müssten die Jobcenter die Kosten für Schulbücher als sogenannten Härtefallmehrbedarf anerkennen. Mögliche Konflikte zwischen Bund und Ländern hinsichtlich der Finanzierung der Schulbildung dürften nicht auf dem Rücken der Schüler ausgetragen werden.

Das Bundessozialgericht in Kassel.

Das Bundessozialgericht in Kassel.

Das Bundessozialgericht in Kassel. Bildrechte: dpa

Das Bundessozialgericht bestätigte damit das Urteil der Vorinstanz. Betroffene Schulkinder haben damit aber nicht automatisch Anspruch auf eigene und neue Bücher. In einem der beiden Fälle soll das Landessozialgericht noch prüfen, inwieweit durch geliehene oder gebrauchte Bücher niedrigere Kosten möglich sind.

Zu den Lernmitteln zählen Schulbücher und Lernmaterialien, etwa Taschenrechner, Zirkel und Zeichengeräte. Ob und welche Lernmaterialien Schüler selbst anschaffen müssen, ist in den Bundesländern völlig unterschiedlich. Auch die Bildungsgewerkschaft GEW habe keinen Überblick, sagte eine GEW-Sprecherin. Die Gewerkschaft will aber eine Studie in Auftrag geben, um die Situation und die Benachteiligung von Schülern zu untersuchen.