Turnusmäßige Übernahme Haseloff wird Bundesratspräsident

Hauptinhalt

An diesem Sonntag übernimmt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff die Präsidentschaft des Bundesrats. Er ist dann ein Jahr Chef der Länderkammer und Stellvertreter des Bundespräsidenten. Seit fast zehn Jahren ist Haseloff Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt und will das nach der Landtagswahl im kommenden Juni auch bleiben. Wie hat sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident bisher auf der bundespolitischen Bühne positioniert?