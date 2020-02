Beratung im Kabinett Lambrecht entschärft Entwurf für Gesetz gegen Hasskriminalität

Hauptinhalt

Beleidigungen, Drohungen und sogar Morddrohungen sind im Internet an der Tagesordnung. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht will gegen diese sogenannte Hasskriminalität nun härter vorgehen. "Wer im Netz hetzt und droht, wird künftig härter und effektiver verfolgt", verspricht die SPD-Politikern. Beim Datenschutz hat die Ministerin ihren Gesetzentwurf nach massiver Kritik abgeschwächt, speziell in Hinblick auf die Herausgabe von Passwörtern.