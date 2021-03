Es bleiben weiter Fragen offen. Vor allem, weil Hauptmann in zahlreichen Geschäftsfeldern aktiv war und ist – und die vermittelte Masken-Firma TY Capital in Frankfurt am Main mutmaßlich eine Briefkastenfirma ist. Die TY-Capital UG gibt an, in Import/Export, An- und Verkauf aktiv zu sein und im In- und Ausland Handel mit Pflege- und medizinischen Produkten zu betreiben. Bei der im Handelsregister angegebenen Adresse findet man allerdings nur ein Wohnhaus mit einem Matratzengeschäft. Offenbar eine Briefkastenfirma, mit wechselnden und wiederkehrenden Geschäftsführern. Ein ehemaliger Geschäftsführer ist Jan Mundin aus Rheinland-Pfalz. Der Mann war in der Jungen Union aktiv und somit wie Hauptmann CDU-Mitglied.