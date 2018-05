Insgesamt plant die große Koalition im laufenden Jahr Ausgaben von 341 Milliarden Euro und damit 11,9 Milliarden mehr als 2017 - ohne neue Schulden zu machen. Bei der ersten Lesung am Dienstag verteidigte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) seine Vorhaben. So sollen die Investitionen des Bundes um drei Milliarden Euro auf 37 Milliarden steigen. Das Geld will Scholz in die Bildung und in den Internetausbau stecken, zudem soll eine Bauoffensive helfen, Immobilien- und Mietpreise zu senken.