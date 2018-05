Momentan laufen in Sachsen-Anhalt die Haushaltsverhandlungen für 2019 und die Wunschzettel der Minister sind lang. Rund 250 zusätzliche Lehrer will das Bildungsministerium einstellen. Kostenpunkt aller Voraussicht nach: ungefähr 14 Millionen Euro. Aus dem Sozialministerium kommt ein neues Gesetzt zur Kinderbetreuung mit dem die Eltern sparen sollen. Kostenpunkt: um die 50 Millionen Euro. Das Innenministerium stellt 500 neue Polizeischüler ein. Die Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst kriegen 7,5 Prozent mehr Lohn und und und.

Einnahmen größtenteils konjunkturbedingt

Finanzminister André Schröder wird, was das angeht, nicht müde eins zu betonen: "Noch einmal: Wir haben gute Einnahmen, wir setzen diese guten Einnahmen auch für die Landesentwicklung um. Aber die Einnahmen, die hauptsächlich, und das ist hier größtenteils der Fall, konjunkturbedingt sind, also nur einmalig fließen, die können wir natürlich nicht in dauerhafte Ausgaben lenken, das wäre unseriös."

Äußerst diszipliniert und seriös laufen derzeit die Haushaltsverhandlungen ab. Ungewohnt still verhandelt die Keniakoalition hinter verschlossenen Türen. Wer will am meisten, wer kriegt am wenigsten? Nichts dringt nach außen. Beobachtern zu Folge ist das ein Zeichen dafür, dass es wirklich schwierig ist. Hier und da ist aus Koalitionskreisen von harten Verhandlungen die Rede. Vom Feilschen und davon, dass die Positionen weit auseinander liegen.

1,1 Milliarden Euro müssen weg

Der Haushalt, der am Ende steht, muss auch dem kritischen Blick von Kay Barthel genügen. Der Präsident des Landesrechnungshofes schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, wenn er an die teuren Wünsche aus den Ministerien denkt und betont: "Gemessen an dem, was in der Vergangenheit üblich war, lag der Haushalt in Sachsen-Anhalt in etwa bei zehn Milliarden Euro. Jetzt haben wir es mit Rekordhaushalten zu tun. 1,3 Milliarden mehr und die Anmeldungen nochmal oben drauf. Das ist eine Größenordnung, die hätten wir uns nie vorstellen können. Die ist nur deswegen möglich, weil die Unternehmen und Bürger in diesem Land so viel Steuern zahlen wie noch nie, die Zinsen am Boden liegen und das Land völlig unerwartet riesen Spielräume hat."