Zur Eröffnung der Haushaltsdebatten im Bundestag hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Dienstag seinen Entwurf für 2020 gegen Kritik verteidigt. Der SPD-Politiker nannte seinen Etat "zukunftsorientiert". Es werde mehr investiert; in den Klimaschutz, in den Ausbau von Kitas, in die Bahn und in die Verkehrsinfrastruktur sowie in eine verbesserte digitale Ausstattung von Schulen. Trotzdem würden die Bürger steuerlich entlastet.