Der Haushalt des Bundes für 2021 steht. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat sich in der sogenannten Bereinigungssitzung nach mehr als 17 Stunden Beratungen auf die Details geeinigt. Die Ausschussmitglieder gaben grünes Licht dafür, dass die große Koalition im kommenden Jahr neue Schulden in Höhe von knapp 180 Milliarden Euro aufnehmen will. Der ursprüngliche Etatentwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte eine Neuverschuldung von 96,2 Milliarden Euro vorgesehen.



Grund für die Aufstockung sind die Kosten für die Corona-Pandemie. So muss Finanzminister Scholz weitere Hilfen für die Wirtschaft einplanen, aber auch die Kosten für Corona-Impfstoffe. Insgesamt will der Bund 2021 fast 500 Milliarden Euro ausgeben. Der Haushaltsentwurf soll noch im Dezember vom Bundestag verabschiedet werden.