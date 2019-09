Bereits im Vorfeld hatte der Präsident des Steuerzahlerbundes Reiner Holznagel ein Ausgabenproblem in Deutschland kritisiert. Investitionen in Klimaschutz, Infrastruktur oder Bildungsmaßnahmen seien Daueraufgaben, die der Staat aus den laufenden Einnahmen finanzieren müsse. Schon jetzt hätten der Bund und Länder die gute Einnahmesituation für mehr Investitionen genutzt. Doch es hake es bei den Investitionsbudgets. Viele Milliarden flössen nicht ab. Die Politik müsse also längst bereitgestelltes Steuergeld zügiger vor Ort investieren, bevor neue Investitionsmilliarden auf Pump gefordert werden. Sie dürfe nicht dem Lockruf des billigen Geldes verfallen.

Auch die Opposition legt das Hauptaugenmerk ihrer Kritik am Haushaltsentwurf auf die Investitionen. Die FDP, die eine Neuverschuldung ebenfalls ablehnt, kritisiert, dass immer mehr Geld in den Etat des Arbeits- und Sozialministeriums fließe und die hohen Zuschüsse für die Rentenkasse auf Kosten von Bildung, Infrastruktur und Digitalisierung finanziert würden.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz plant im kommenden Jahr mit je rund 360 Milliarden Euro und will ohne Neuverschuldung auskommen. Allerdings fehlen dem Entwurf noch Ausgaben für den Klimaschutz und die geplante Grundrente. Die zusätzlichen Ausgaben für den Klimaschutz hängen von den Maßnahmen ab, die das Klimakabinett bis zum 20. September beschließen will - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) schätzt deren Kosten auf rund 50 Milliarden Euro zusätzlich. Das Gesetz zur Einführung einer Grundrente will die SPD noch vor Ende der Haushaltsberatungen verabschieden, sodass die Kosten dann noch in den Etat für 2020 einfließen können.