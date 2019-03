Der akademische Nachwuchs soll künftig aus Halle kommen. An der Uni bereitet man schon einen dualen Studiengang vor. Dekan der medizinischen Fakultät in Halle, Michael Gekle, erklärt, dass das Ausbildungszentrum, das bisher die Hebammenausbildung übernommen habe, "Partner in diesem Studiengang wird, so dass wir dort Expertise haben".