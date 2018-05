"Report Mainz"-Recherche Wollte Waffenhersteller Heckler & Koch Politiker beeinflussen?

Der Waffenhersteller Heckler & Koch soll nach Recherchen des ARD-Magazins "Report Mainz" in den Jahren 2009 und 2010 versucht haben, Bundestagsabgeordnete mit Geldspenden an ihre Parteien zu beeinflussen. Das Politik-Magazin berichtet von E-Mails des damaligen Heckler & Koch-Geschäftsführers Peter Beyerle, in denen er Parteispenden an CDU und FDP vorgeschlagen haben soll. Mit den Spenden sollte dem Bericht zufolge die Entscheidung zur Ausfuhr von mehreren tausend Sturm-Gewehren nach Mexiko positiv beeinflusst oder zumindest beschleunigt werden.

ARD-Magazin beruft sich auf internen Prüfbericht

An den CDU-Kreisverband von Unionsfraktionchef Kauder (Archivbild) sollen 10.000 Euro geflossen sein. Bildrechte: dpa "Report Mainz" beruft sich bei seinen Recherchen auf einen internen Prüfbericht, den Heckler & Koch 2011 bei dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG in Auftrag gegeben hatte und der dem ARD-Magazin exklusiv vorliegen soll. Dem zitierten Prüfbericht zufolge soll der Waffenhersteller zwei mit Rüstungsthemen befassten Bundestagsabgeordneten der FDP jeweils 5.000 Euro angeboten und auf Konten der Partei überwiesen haben. Zudem soll Heckler & Koch eine Zahlung von 10.000 Euro an den CDU-Kreisverband Rottweil veranlasst haben. Dessen bekanntestes Mitglied ist der Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Volker Kauder. Die Firmenzentrale des Waffenherstellers in Oberndorf am Neckar liegt im Wahlkreis des CDU-Politikers.

Laut dem "Report Mainz"-Bericht wendete sich drei Wochen nach der Überweisung der damalige Geschäftsführer von Heckler & Koch, Beyerle, schriftlich mit der Bitte an Kauder, er möge ihn bei der Erteilung einer lang erwarteten Exportgenehmigung nach Mexiko unterstützen. Ob und welche Auswirkungen die Geldspenden auf die Genehmigungspraxis der Behörden hatten, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Staatsanwaltschaft: Keine Ermittlungen gegen Politiker

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart teilte am Dienstag mit, dass es hinsichtlich der laufenden Ermittlungen gegen Heckler & Koch wegen möglicher Bestechung von Politikern keinerlei Anhaltspunkte für einen Anfangsverdacht gegen politisch Verantwortliche in Deutschland gegeben habe. Ermittelt werde bislang lediglich gegen acht ehemalige Mitarbeiter der Rüstungsfirma, unter anderem auch wegen Bestechung in Mexiko.

Ermittlungen verhinderten angestrebtes Geschäft

Seit Mitte Mai müssen sich sechs ehemalige Heckler & Koch-Mitarbeiter in Stuttgart vor Gericht verantworten. Bildrechte: dpa Das Geschäft, um das es laut dem "Report Mainz"-Bericht gegangen sein soll, kam übrigens nie zustande. Hintergrund waren bereits im Jahr 2010 eingeleitete Ermittlungen gegen Heckler & Koch wegen zuvor getätigter illegaler Ausfuhren von Waffen nach Mexiko. Dabei waren zwischen 2006 und 2009 insgesamt 4.700 G36-Sturmgewehre samt Zubehör im Gesamtwert von 4,1 Millionen Euro in die Bundesstaaten Jalisco, Chiapas, Guerrero und Chihuahua geliefert worden, obwohl die Bundesregierung den Export wegen der Menschenrechtslage vor Ort nicht genehmigt haben soll. Aufgrund der Ermittlungen wurde damals ein Ausfuhrverbot für Heckler & Koch-Waffen nach Mexiko verhängt.