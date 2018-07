Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will Arbeitskräften aus dem Ausland in bestimmten Branchen die Suche nach Arbeitsplätzen erleichtern. Er sprach sich in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" dafür aus, für Bereiche mit Arbeitskräftemangel eine beschränkte Aufenthaltserlaubnis zur Jobsuche zu gewähren.