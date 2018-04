Heil betont, obwohl in der Praxis nur selten sanktioniert werde, treibe das Thema viele Menschen um. Änderungsbedarf sieht er etwa bei der Kürzung von Wohnkostenzahlungen. "Wir sollten die Menschen nicht unnötig verunsichern, die haben es ohnehin nicht leicht."

Die Möglichkeit der Kürzung von den Leistungen für die Unterkunft versetzt aus Sicht von Heil viele Menschen in Angst. Außerdem sei es "unfair", dass junge Leute unter 25 Jahren schärfer sanktioniert werden könnten als Ältere. Zugleich zeigte der Minister Verständnis für den Unmut vieler Hartz-IV-Empfänger: "Viele Betroffene haben das Gefühl, dass sie in diesem System nicht fair behandelt werden. Wenn Menschen sich herumgeschubst fühlen, ist das nicht gut."

Wo es nötig sei, will Bundsarbeitsminister Heil in den Jobcentern zudem mehr Personal einsetzen, um Arbeitslosen zu helfen.

Spagat: Die SPD will als Regierungspartei ihr Profil schärfen. Hartz IV ist für die Genossen eine offene Wunde. Bildrechte: dpa

Außerdem müsse in der Öffentlichkeit anders über Sozialleistungen gesprochen werde, mahnte Heil: "Niemand muss sich schämen, wenn er den Sozialstaat im Notfall in Anspruch nehmen muss. Es ist im Gegenteil ein gutes Recht."



Damit geht Heil auf Forderungen innerhalb seiner Partei ein, die unter der rot-grünen Regierung Schröder eingeführte Arbeitsmarktreform zu ändern. So gibt es die Idee eines sogenannten solidarischen Grundeinkommens. Zuletzt hatten sich führende SPD-Vertreter gegen eine Abkehr von den Hartz-IV-Regelungen ausgesprochen.