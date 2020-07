Drohmail-Affäre Hessischer Polizeipräsident zurückgetreten

Die Affäre um rechtsextreme Drohschreiben gegen Politikerinnen und Personen des öffentlichen Lebens in Hessen hat erste personelle Konsequenzen: Polizeipräsident Udo Münch ist zurückgetreten.



Landesinnenminister Peter Beuth (CDU) teilte mit, er habe Münchs Bitte um Versetzung in den einstweiligen Ruhestand angenommen. Münch habe Informationen zur unerlaubten Abfrage von Daten von Polizeicomputern nicht an den Innenminister weitergegeben. Beuth kündigte für den Nachmittag eine Stellungnahme an.