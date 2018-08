Vor 20 Jahren waren noch 37 Prozent aller Alleinerziehenden armutsgefährdet. Heute sind es nur noch 33 Prozent. Was das Statistische Bundesamt als Erfolg feiert, geht zurück auf eine mittlerweile ansehnliche Liste an Maßnahmen. Dazu gehört unter anderem der staatliche Unterhaltsvorschuss. Dieser wird gezahlt, wenn die Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils ausbleiben - seit einem Jahr auch bis das Kind 18 Jahre alt ist.

Diese unterstützenden Maßnahmen können mit dem Unterhaltsvorschuss wegfallen. Dadurch kann es passieren, dass einkommensschwache Familien unterm Strich finanziell schlechter dastehen, so Biehn. Trotzdem lobt sie die Entwicklung in der Familienpolitik. Alle Maßnahmen müssten jetzt nur konsequent zu Ende gedacht werden.

Christian Veil, Pressesprecher der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt/Thüringen der Bundesagentur für Arbeit, erklärt dessen Aufgaben. "Wenn ein Alleinerziehender ins Jobcenter kommt und sagt, ich habe große Probleme, dass mit der Kinderbetreuung hinzubekommen und ich finde auch deswegen keinen Job", erklärt Veil, "dann kann in diesem Jobcenter eine Mitarbeiterin diesen Kunden oder diese Kundin an die Hand nehmen." Gemeinsam gehe es dann zur jeweiligen Kommune, um einen Betreuungsplatz für das Kind zu erfragen, damit der Job oder die Ausbildung beginnen könne.

Dafür müsste allerdings auch die Kinderbetreuung flächendeckend und flexibel gewährleistet sein. Denn Frauen arbeiten besonders häufig im Dienstleistungsbereich mit Schichtsystem und Wochenendarbeit. Eine flexible, also auch späte, Kinderbetreuung bietet kaum eine Kita an.

Dabei könne der Fachkräftemangel eine Chance für alleinerziehende Frauen auf dem Arbeitsmarkt sein, sagt Veil. "Was jetzt auch immer wichtiger wird, ist die Beratung von Arbeitgebern. Viele Arbeitgeber in Mitteldeutschland sind ja Mittel- und Kleinunternehmer, die keine eigene Personalabteilung haben. Da packt der Chef noch selber an. Die beraten wir und sagen, was für Arbeitszeitmodelle es gibt." Es gebe Vorschläge, ob sich die Arbeitgeber die Einführung einer "Muttischicht" vorstellen könnten. Aufgrund des Fachkräftemangels sei diese Beratung wichtig.