Diese Steuer hat in Deutschland eine 40 Jahre dauernde Geschichte. Vom Kaiserreich, über die Weimarer Republik bis zur nationalsozialistischen Diktatur wurde in Deutschland eine Bodenwertzuwachssteuer erhoben. Sie betrug 10 bis 30 Prozent des Veräußerungsgewinns. Der Veräußerungsgewinn bezeichnet den Gewinn, der bei Verkauf des Grundstücks erwirtschaftet wird. Die Abgaben kamen allein den Gemeinden zugute. Nach 1944 wurde die Bodenzuwachssteuer aufgehoben. In Form eines Zuschlags von zwei Prozent ging sie in die Grunderwerbssteuer über.