Obwohl die Digitalisierung längst in fast alle Bereiche unseres Lebens vorgedrungen ist, kommunizieren die meisten Arztpraxen und Krankenhäuser untereinander noch per Fax oder Brief – selbst wenn einzelne Ärzte Patienteninformationen längst digital speichern. Das liegt daran, dass sie sensible Daten nicht per Email verschicken wollen und sichere Leitungen fehlen. Mit der bundesweit einheitlichen elektronischen Patientenakte (ePa) möchte der Gesetzgeber dies ändern. Praxen und Krankenhäuser sollen miteinander verbunden, verstreut gespeicherte medizinische Daten zusammengeführt werden.

Das ist Ansichtssache. Bereits im Jahr 2005 fiel die Enscheidung, eine ePa einzuführen. Seitdem sind zwei Milliarden Euro in das Projekt geflossen. Ein Großteil des Geldes ging in die Entwicklung der elektronischen Gesundheitskarte. Ihr sollte entscheidende Bedeutung bei der Speicherung und dem Zugang zu den Patientendaten zukommen. Das jetzt von Minister Spahn angeregte Modell mit einer Smartphone-App macht die Gesundheitskarte allerdings praktisch überflüssig.

Digitalsstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) sagte vor diesem Hintergrund bereits im Mai, es stelle sich nun "die gleiche Frage wie beim Berliner Flughafen BER: Schießt man gutem Geld noch viel schlechtes hinterher. Oder macht man was Gescheites?" Ministerkollege Spahn will aber an der Karte festhalten, spricht von einer ergänzenden "benutzerfreundlichen Lösung".

Seit langem wird an einer elektronischen Patientenakte gearbeitet, wie hier zum Beispiel bei einem Modellversuch in Rheinland-Pfalz im Jahr 2006. Bildrechte: dpa Auf der anderen Seite: Man wird auf lange Sicht nicht umhin kommen, die Akten zu digitalisieren. Dass das bei 70 Millionen Versicherten und mehr als 110 Krankenkassen kompliziert und teuer ist, liegt auf der Hand. Ein anderes Bild ergibt sich auch, wenn man die Investitionen ins Verhältnis zum möglichen Nutzen setzt. Die gesetzlichen Krankenkassen gaben 2017 laut Spitzenverband GKV fast 218 Milliarden Euro für Leistungen aus. Ein besserer Informationsfluss bietet also große Einsparpotenziale, allein schon in Bezug auf doppelte Untersuchungen.

Wie weit fortgeschritten ist das Vorhaben?

Mehr und mehr Krankenkassen starteten zuletzt digitale Angebote mit Gesundheitsdaten. Als erste gesetzliche Krankenkassen stellten die Techniker Kasse (TK) und die AOK im Frühjahr ihre Modelle vor. Im Juni folgten Allianz, DAK, Bahn BKK, IKK Classic, Barmenia, Gothaer und die Süddeutsche Krankenversicherung mit einem gemeinsamen Angebot namens "Vivy".

Etwas verwirrend ist, dass die Kassen inzwischen meist von einer elektronische Gesundheitsakte (eGA) sprechen. Die eGA ist praktisch eine Weiterentwicklung der Patientenakte (ePa). In ihr können zusätzliche gesundheitsbezogene Informationen gespeichert werden, zum Beispiel Daten von Fitnessapps oder Hinweise zur Krankengymnastik.

Die Kassen versichern, dass sie in einem offenen System arbeiten. Die TK antwortet dazu auf Anfrage von MDR AKTUELL: "Deshalb wird aktuell (...) mit Hochdruck daran gearbeitet, Kompatibilität zu schaffen und für die Zukunft sicherzustellen."

Die TK beantwortet die Frage eindeutig: "Der Versicherte allein entscheidet, ob er eine TK-Gesundheitsakte in Anspruch nehmen möchte."

Ebenso unmissverständlich steht es auf der Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums: "Jeder Versicherte kann zu gegebener Zeit selbst entscheiden, ob und in welchem Umfang er von den neuen Möglichkeiten der elektronischen Gesundheitskarte zur Speicherung von medizinischen Daten Gebrauch machen möchte. Er bestimmt, ob und in welchem Umfang er eine Anwendung wie die Notfalldaten nutzt, ob er die Karte zur Dokumentation seiner Organspendebereitschaft einsetzt oder ob er später einen elektronischen Medikationsplan oder die elektronische Patientenakte nutzt."

Der Ärzteverband Marburger Bund forderte zuletzt, dass es zwingend bei dieser Freiwilligkeit bleiben muss. Ob das funktioniert, ist aber unklar. Denn wenn die elektronische Patientenakte irgendwann der Standard in Krankenhäusern und Arztpraxen ist, werden Ärzte und Patienten die zentrale Datenspeicherung nutzen müssen.

Ähnlich wie beim Online-Banking, sollen Patienten zukünftig vom Computer oder Smartphone aus auf ihre Daten zugreifen können. Bildrechte: colourbox.com Laut Ministerium soll es zwei Möglichkeiten geben, die Daten der elektronischen Patientenakte einzusehen. Die eine Möglichkeit ist das sogenannte Zwei-Schlüssel-Prinzip: Um auf die Daten zugreifen zu können, braucht der Arzt zunächst Zugang zum System. Diesen erhält er durch seinen elektronischen Heilberufsausweis. Konkrete Patientendaten kann er nur auslesen, wenn er auch die elektronische Gesundheitskarte des betreffenden Patienten einliest. Dadurch soll immer der Patient die Kontrolle darüber haben, wer Zugriff auf die Daten erhält.



Zweitens soll der Patient selbst jederzeit Einblick in seine Akte erhalten. Ähnlich wie beim Online-Banking, könnten die Daten verschlüsselt an eine App gesendet werden, die der Patient mit einem Pin-Code oder seinen Fingerabdruck entsperrt.

Wie sind die Daten gespeichert?

Die Kassen haben teils unterschiedliche Systeme und die Lage ist bislang recht unübersichtlich. Die TK erklärte jedoch auf Nachfrage, dass bei ihrem Modell die Daten auf zertifizierten Servern von IBM in Deutschland gespeichert werden. Die TK habe selbst keinen Zugang zu den Daten. Dies sei gesetzlich und vertraglich ausgeschlossen. Darüber hinaus seien die Daten dreifach verschlüsselt. "Die Verschlüsselung erfolgt auf dem Speichermedium, über den Transportweg sowie inhaltlich." Den Schlüssel zu den Inhalten besitze ausschließlich der Versicherte.

Wie steht es um den Datenschutz?

Weil es sich um äußerst sensible Daten handelt, die an einem zentralen Ort gespeichert werden, gibt es erhebliche Bedenken – trotz der gesetzlichen Regelungen und der Beteuerungen der Kassen. Der Ärzteverband Marburger Bund warnte bereits vor einer Weitergabe der Daten an Krankenkassen, Arbeitgeber oder Dritte. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert gar ein Bundesamt für die Digitalisierung im Gesundheitswesen.