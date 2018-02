Dresden: Kosten für Pflichtberatungen

Beispiel Dresden: Hier gibt es Schätzungen zufolge etwa 400 bis 600 Prostituierte. Die Stadt hat in einer dem MDR vorliegenden Stellungnahme schon einmal durchgerechnet, was das geplante Gesetz für die Betroffenen bedeuten würde. Um kostendeckend arbeiten zu können, heißt es darin, wird die Pflichtberatung für Prostituierte im Gesundheitsamt etwa 60 Euro kosten. Für die Ausstellung einer Anmeldebescheinigung werden demnach etwa 40 Euro fällig. Da für Frauen unter 21 Jahren dem neuen Gesetz zufolge zwei Pflichtberatungen pro Jahr vorgesehen sind, werden diese besonders belastet.

Auch Hilfsorganisationen wenig begeistert

Auch Hilfsorganisationen kritisieren das neue Gesetz. Ulrike Richter von Kobranet e.V., einer Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel, arbeitet viel mit Prostituierten aus Dresden zusammen. "Die Frauen wollen in der Regel alles richtig machen – sich ordnungsgemäß anmelden, alle Pflichttermine wahrnehmen. Die Anmeldegebühren sind für sie ein großes Problem", erklärt Richter.



Neben den Gebühren sieht sie aber noch andere Schwierigkeiten bei dem neuen Gesetz. "Die Pflichtberatungen sollen ja auch helfen, herauszufinden, welche Frauen sich in einer Zwangslage befinden, also zum Beispiel von Zuhältern zur Prostitution gezwungen werden oder Opfer von Menschenhandel sind. Ich glaube nicht, dass das mit einem Gespräch beim Gesundheitsamt herauszufinden ist. Zudem ist noch ungeklärt, wie diese Gespräche übersetzt werden sollen", erklärt Richter.

Schwierigkeit, wenn Zuhälter im Spiel sind

Carmen Wolf vermietet Wohnungen an Masseurinnen und Prostituierte in Dresden. Sie glaubt, dass die Prostituierten durchaus in der Lage sein dürften, die Gebühren zu bezahlen – aber nur theoretisch. "Bei mir bekommen die Frauen einen fairen Lohn – ich vermiete nur Zimmer und bekomme nicht, wie es anderswo üblich ist, 50 Prozent der Einnahmen. Die Frauen müssten also locker in der Lage sein, die Pflichtberatungen und Untersuchungen zu bezahlen. Allerdings sind viele in der Gewalt von Zuhältern – und denen bleibt nach einem Arbeitstag höchstens noch Geld für einen Hamburger übrig. Daran wird auch das neue Gesetz nichts ändern."

Petition gegen das neue Gesetz

In Dresden gibt es inzwischen auch eine Petition gegen das neue Gesetz. Angeführt wird der Protest von unerwarteter Seite: Katrin Laux leitet das Tantramassagestudio "Sinnesart" in der sächsischen Landeshauptstadt. Sie ist empört, dass ihr Unternehmen künftig überhaupt unter das Prostitutionsschutzgesetz fällt: "Bei uns gibt es keinen Geschlechtsverkehr. Meine Mitarbeiter sehen sich deshalb auch nicht als Prostituierte und wollen auch nicht als solche registriert werden. Durch das neue Gesetz sind 60 bis 80 Arbeitsplätze gefährdet."

Ein noch viel größeres Problem für Laux ist die Dresdner Sperrgebietsverordnung. Ihr Studio liegt nicht am Stadtrand, sondern in der Dresdner Neustadt. Aber in einem 200-Meter-Umkreis um ein Bordell oder Massagestudio dürfen sich zum Beispiel keine Kitas, Altenheime und Friedhöfe befinden. "Wenn es für uns keine Ausnahme gibt, müssen wir unser Studio schließen", meint Laux.

Städte- und Gemeindetag lehnt Gesetzentwurf ab

Neben Dresden ist Prostitution in Sachsen noch in Leipzig, Chemnitz, Görlitz und Plauen erlaubt. Der sächsische Städte- und Gemeindetag vertritt die Kommunen bei der Landesregierung und lehnt den sächsischen Gesetzesentwurf zum Prostitutionsschutzgesetz ebenfalls ab. Der Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetags, Mischa Woitscheck, sagt: "Der Schutzzweck des neuen Gesetzes würde konterkariert, wenn die gesundheitliche Beratung durch die Prostituierten selbst finanziert werden müsste."

Woitschek kritisiert auch, dass es zu lange gedauert habe, bis es in Sachsen überhaupt ein Gesetz gibt. "Das Bundesgesetz ist bereits am 1. Juli 2017 in Kraft getreten. Die sächsischen Kommunen haben im Frühjahr 2017 darauf hingewiesen, dass es dringend der Verabschiedung eines Ausführungsgesetzes in Sachsen bedarf. Derzeit gibt es vielfältige Umsetzungsprobleme in den Kommunen, die allein darauf zurückzuführen sind, dass das sächsische Ausführungsgesetz nicht rechtzeitig verabschiedet worden ist."

Immerhin: In Sachsen gibt es schon einen Entwurf. In Thüringen und Sachsen-Anhalt ist man noch nicht so weit und die Situation für die jeweils etwa 500 Prostituierten in den beiden Ländern ist chaotisch.