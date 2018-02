Entspricht eine Pflegeeinrichtung nicht den gesetzlichen Anforderungen, sprechen die Prüfer Empfehlungen zur Beseitigung der Mängel aus. Nach einer Frist wird bei einer wiederholten Prüfung geklärt, ob die Einrichtung die Verbesserungen umgesetzt und die Mängel beseitigt hat. Bestehen die Mängel weiterhin, gibt es verschiedene Sanktionsmöglichkeiten. So kann etwa die Heimleitung zu Fortbildungen verpflichtet oder die Vergütung gekürzt werden. In schwerwiegenden Fällen kann der Versorgungsvertrag mit der Einrichtung gekündigt werden. Im Extremfall droht die Schließung.

Auf der Grundlage der Prüfungen wird ein Transparenzbericht erstellt, in dem ein Teil der Ergebnisse in Form von Pflegenoten veröffentlicht wird. Dieser Bericht wird von den Landesverbänden der Pflegekassen veröffentlicht und ist unter anderem im Internet einsehbar, zum Beispiel hier und hier.

Im Sommer 2017 hat das Bundeskabinett eine Anhebung des Mindestlohns für Pflegekräfte beschlossen. Der ursprüngliche Stundensatz von 10,20 Euro in Westdeutschland und 9,50 Euro in Ostdeutschland soll bis Anfang 2020 in mehreren Schritten auf 11,35 Euro in Westdeutschland und 10,85 in Ostdeutschland steigen. Seit 1. Januar 2018 bekommt eine Pflegekraft aus den alten Bundesländern einen Mindeststundenlohn von 10,55 Euro, die Kollegen aus den neuen Bundesländern 10,05 Euro.



Dieser Satz gilt allerdings nicht für private Arbeitgeber. Für Pflegekräfte in Privathaushalten gilt weiterhin der allgemeine gesetzliche Mindestlohn von 8,84 Euro pro Stunde.