Am 28. Januar 1972 unterzeichnete Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) den "Radikalenerlass". Vorbild war eine bereits geltende Regelung in der Hansestadt Hamburg, mit der der SPD-Bürgermeister Peter Schulz vor allem die Schulen von vermeintlichen Staatsfeinden fern halten wollte.

Ob Lehrer, Bahnangestellte, Postbeamte oder Zöllner - übereinstimmenden Medienberichten zufolge gab es 3,5 Millionen Anfragen beim Verfassungsschutz aufgrund des Erlasses. Um Verdacht zu erregen, genügte die Teilnahme an einer Demonstration, eine Reise in die DDR oder verdächtige Freunde zu haben.

Dabei gingen die Prüfer zunächst immer von der Schuld des Befragten aus. Es genügten Ansichten und Verhaltensweisen, um Betroffenen den Weg in den Öffentlichen Dienst zu versperren. Waren in dem Erlass doch keine verbotenen Organisationen aufgelistet. Auch setzten die Bundesländer die Regelung sehr unterschiedlich um.

Von Anfang an wurde der Erlass heftig kritisiert – in der Öffentlichkeit, in Gewerkschaften, Kirchen und Jugendorganisationen, auch in Teilen von SPD und FDP.

Die heftige Auseinandersetzungen sowie die starke Kritik in Medien und Wissenschaft sowie aus dem westlichen Ausland führten ab 1976 dazu, dass die SPD/FDP-Bundesregierung unter Helmut Schmidt , die Regelanfragen beim Verfassungsschutz durch andere Richtlinien beendeten. In einzelnen Bundesländern blieb der Erlass allerdings noch bis in die 1990er Jahre in Kraft – so in Bayern bis 1985. Noch bis mindestens ins Jahr 2007 entschieden Gerichte, darunter der Europäische Gerichtshof über Wiedereinstellungen und Schadensersatz für Betroffene.