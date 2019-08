Hintergrund Jedes Kind wird vor der Einschulung untersucht

Vor der Einschulung wird in Deutschland jedes Kind untersucht, ob es reif für die Schule ist. Da jedes Bundesland sein eigenes Schulgesetz hat, ist auch die sogenannte Schuleingangsuntersuchung unterschiedlich geregelt.

Wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ( BZgA ) betont, soll der Schularzt vor allem feststellen, ob ein Kind in einem bestimmten Bereich besondere Förderung und Unterstützung benötige. Im Falle von Beeinträchtigungen sollten Eltern und Schule beraten werden können und gegebenenfalls besondere Fördermaßnahmen eingeleitet werden, heißt es auf der Website der BZgA.

Neben Fragen nach der Konzentrationsfähigkeit, der motorischen Entwicklung oder der Kontaktfreude werden auch die sprachlichen Kompetenzen geprüft. Spricht das Kind verständlich, "wendet es die Grundregeln von Satzbau und Grammatik an?", erklärt beispielsweise die Stadt Dortmund auf ihrer Website, worauf es ankommt.

In Berlin liegt der Schwerpunkt der schulärztlichen Untersuchung auf einer medizinischen Beurteilung der sprachlichen, motorischen und geistigen Entwicklung des Kindes, wie die Senatsverwaltung schreibt. Auch die Deutschkenntnisse bei Kindern nichtdeutscher Herkunft werden durch die Ärzte bewertet.

Der Bericht der Senatsverwaltung für Gesundheit zeigt auch, welche Auswirkungen der Besuch einer Kita auf die Sprachentwicklung hat. So konnten von den Kindern nichtdeutscher Herkunft, die nie in einer Kita waren, rund 74 Prozent kein Deutsch. Bei einer Besuchsdauer zwischen einem halben und zwei Jahren sank die Zahl auf knapp 31 Prozent. Bei mehr als zwei Jahren in der Kita schrumpfte sie auf nur noch 4,5 Prozent.