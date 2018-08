Ja, dabei geht es vor allem um die Frage, ob überhaupt ein privater Betreiber gefunden werden muss. Die Linke und die Grünen etwa fordern, Toll Collect dauerhaft zu verstaatlichen, weil das wirtschaftlicher wäre. Auch die SPD zweifelt an der Sinnhaftigkeit eines privaten Maut-Betreibers. Ein Abbruch des Vergabeverfahrens ist in Ausnahmefällen möglich.



Medienberichten zufolge haften drei der vier verbliebenen Bieter Makel an - von dubiosen Geschäftsbeziehungen nach Russland über Unterstützung rechter Parteien bis hin zum aktuellen Kampf um die eigene Konzession. Kritiker fürchten, dass die Suche nach einem neuen Betreiber scheitert und dem Bund so die Maut-Einnahmen von jährlich bis zu 6,5 Milliarden verloren gehen.