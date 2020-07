Auf heutigem deutschem Gebiet wurde die erste Wehrpflicht in Preußen eingeführt. Nach der Niederlage gegen das Napoleonische Frankreich 1807 hatte es in dem Staat Reformen gegeben. Im Rahmen der Befreiungskriege in den Jahren 1813/ 14 gehörte die Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht.

Doch erst mit der Reichsgründung 1871 wurde die allgemeine Wehrpflicht in der Reichverfassung festgeschrieben. Der Grundwehrdienst galt für alle männlichen Deutsche ab dem 20. Lebensjahr und dauerte sieben Jahre. Der erste Weltkrieg, in den erst die Soldaten freiwillig und mit großen Eifer zogen, rückte die Wehrpflicht in den letzten Kriegsjahren in ein schlechteres Licht. Erschüttert durch die Materialschlacht breiteten sich zunehmend pazifistische Ideen aus, die auch die allgemeine Wehrpflicht in Zweifel zogen. Am Ende war es jedoch der Versailler Vertrag, der die militärische Grundausbildung in der Weimarer Republik abschaffte.