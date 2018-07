Nach einem Bericht von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR hat der zuständige Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) am Donnerstag Haftbefehl gegen einen 32 Jahre alten Tunesier erlassen. Der Gesuchte soll sich in Libyen aufhalten, wo er sich 2015 der Terrororganisation Islamischer Staat angeschlossen habe. Nun werde nach ihm wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Beihilfe zum Mord gefahndet. Bei der Bundesanwaltschaft war dazu zunächst niemand zu erreichen.

Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gesteuert. Elf Menschen wurden getötet, viele weitere verletzt. Außerdem hatte der 23-jährige Tunesier zuvor den Lastwagen-Fahrer erschossen. Amri war vier Tage später auf seiner Flucht nahe Mailand von Polizisten erschossen worden. Er hatte in Deutschland seit seiner Einreise im Juli 2015 mehrfach Asyl unter verschiedenen Identitäten beantragt.