Der Ost-Beauftrage der Bundesregierung, Christian Hirte, sieht weiterhin einen Mangel an Bundesbehörden in Ostdeutschland. "Wir brauchen mehr Bundeseinrichtungen im Osten", sagte Hirte der Deutschen Presse-Agentur. Bundesweit kämen derzeit durchschnittlich etwa 2,3 Beschäftigte des Bundes auf 1.000 Einwohner, in Sachsen oder Thüringen liege diese Zahl deutlich unter eins.

Zuletzt zwei positive Entscheidungen

Zwar sei die Ansiedlung des neuen Bundesfernstraßenamtes in Leipzig in diesem Jahr ein wichtiges Signal gewesen. "Wir brauchen aber nicht nur in boomenden Städten wie Leipzig mehr Bundeseinrichtungen", sagte Hirte. Er verwies auf die Diskussion über das Kompetenzzentrum Wald des Bundes, um das sich mehrere Bundesländer beworben hatten. Dass es nun nach Mecklenburg-Vorpommern kommt, sei richtig.

Eine der ersten und größten Bundesbehörden im Osten: Das Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau. Bildrechte: dpa Bei dem Kompetenzzentrum geht es allerdings nur um einige Dutzend Arbeitsplätze. Es soll Forschungsaktivitäten des Bundes im Bereich Wald und Holz bündeln und für die Fach- und Verbraucherinformation in diesem Bereich zuständig sein. Die Landesregierung in Schwerin hatte Anfang Juni mitgeteilt, dass das Bundeslandwirtschaftsministerium das Zentrum bei der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe in Gülzow einrichten wolle.

Zwei Bundesgerichte und Umweltbundesamt sind im Osten

Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer fordern regelmäßig die Ansiedlung neuer Bundesbehörden und Forschungsinstitute zwischen Ostsee und Thüringer Wald. "Im Gesamtmaßstab der Bundesbehörden ist der Osten unterrepräsentiert", hatte Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow erklärt.