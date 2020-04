Besuch bei Sven Schulze in Magdeburg. Er sitzt für die CDU im Europaparlament und beobachtet auf der einen Seite mit Sorge, wie die viel gelobte EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit während der Corona-Krise de facto ausgehebelt wird: "Auf der anderen Seite muss man auch Verständnis haben, gerade in einzelnen Staaten, wo wir eine extreme Zunahme von Corona-Fällen hatten – dass diese Staaten dann gesagt haben, wir machen jetzt kurzfristig die Grenze zu". Schulze sagt, dies dürfe aber keine langfristige Lösung sein.

Die EU-Kommission kritisierte Ende März, dass die Arbeitnehmerfreizügigkeit durch Grenzkontrollen beeinträchtigt werde und forderte die Mitgliedsstaaten auf, insbesondere für Grenzgänger und Saisonarbeitskräfte in systemrelevanten Berufen einheitliche Regelungen zu finden und einfache Schnellverfahren an der Grenze einzuführen.

Sven Schulze, CDU-Fraktion im Europaparlament Bildrechte: IMAGO

Dass die Europäische Union in dieser Frage momentan außen vor sei, liege auch darin, dass Gesundheitspolitik Sache der Nationalstaaten sei, sagt Sven Schulze. Die Europäische Union habe kaum Kompetenzen in dem Bereich, bedauert Schulze. Alles sei nationalstaatlich geregelt und so komme es dazu, dass einzelne Staaten aus Angst vor dem Virus Grenzen schlössen.