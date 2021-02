Hohes Honorar nur für Ärzte

Zu Beginn habe auch er sich über das hohe Impfhonorar von 175 Euro pro Stunde gewundert. Inzwischen sagt er, sieht er das etwas anders. Von dem Betrag müsse vieles gedeckt werden: neben Steuern und Versicherung auch Kosten für die Organisation der Impftermine.

Auch Sachsen zahlt 175 Euro, in Hamburg liegt der Satz bei 120 Euro, in Baden-Württemberg sind es 130 Euro und in Sachsen-Anhalt 100 Euro – plus Pauschale für die Nutzung des eigenen Fahrzeugs. Jörg Metz, Leiter des Pandemiestabs bei der Kassenärztlichen Vereinigung in Thüringen, erklärt für sein Bundesland: Nur Ärztinnen und Ärzte, die die Impfaufklärung machen, bekämen dieses Geld. Das Impfpersonal, medizinische Fachangestellte, erhalte hingegen nicht dieselbe Summe, sondern 50 Euro pro Stunde.

Die Kritik an der Höhe der Honorare kann Metz nur zum Teil nachvollziehen. Das Geld sei im Grunde eine sogenannte Praxisausfallentschädigung: "Wir wollen, dass ganze Praxisteams uns an den Impfstellen und in den Impfzentren unterstützen, und das zwölf Stunden am Tag. Wir haben eine Vormittags- und eine Nachmittagsschicht – und damit wir genügend unterstützende Teams bekommen, gibt es auch Praxen, die schließen müssen."

"Besser jetzt mehr Geld ausgeben, als später"

Die Kassenärztliche Vereinigung hatte die Honorare zusammen mit dem Land ausgehandelt. Gedeckt werden sie aus Steuergeldern – die Hälfte übernimmt der Bund. Der gesundheitspolitische Sprecher der Linken im Thüringer Landtag, Ralf Plötner, rechtfertigt, es sei besser, jetzt das Geld für die Impfungen auszugeben, als später die Folgekosten durch Corona-Erkrankungen zu tragen. "Weil auch die Langzeitfolgen – das müssen wir ja leider viel zu oft zur Kenntnis nehmen – auch sehr groß sind." Man dürfe nicht die Geschwindigkeit vergessen, mit der auch in Thüringen landesweit eine sehr gute Struktur von dezentralen Impfstellen organisiert worden sei.