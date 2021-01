Bei den Sozialdemokraten rennen die Grünen offene Türen ein. Sie hätten das Kündigungsmoratorium schon im letzten Jahr gern verlängert. Das sei jedoch am Widerstand des Koalitionspartners CDU/CSU gescheitert, sagt der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese: "Es gibt leider Teile in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die Mieterrechte so scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Und so hatte die Union hier ein Vetorecht eingelegt, bis hoch zur Kanzlerin. Wir haben bis zum Ende versucht, das zu verlängern, aber das ist letztendlich nicht geglückt."