Acht Jahre nach der Einführung Akzeptanzprobleme lähmen ePerso

Das hat sich die Koalition aus CDU, CSU und SPD jedenfalls im Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt. Der innenpolitische Sprecher der SPD, Burkhard Lischka, nennt Beispiele: So könne man bald Autos nicht nur ab-, sondern auch anmelden, den Pass verlängern oder Elterngeld beantragen. Er ist sich sicher: "Erst wenn diese Angebote da sind, wird die Akzeptanz des ePersos steigen."

Was jetzt schon überall geht, ist den Punktestand in Flensburg, Infos zum Kindergeld sowie der Rente abzufragen. Ansonsten hängt es vom Wohnort ab. Das "Personalausweisportal" listet die vereinzelten Dienste der Gemeinden auf. Danach gibt es für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen neben der Online-Steuererklärung nur drei Angebote: Im Saalekreis und Salzwedel kann man sein Auto abmelden und an der Hochschule Harz als Studierender Onlinedienste nutzen. Zumindest für das Lesegerät, mit dem sich der Nutzer anmeldet, gibt es laut Bundesinnenministerium eine kostenlose Alternative. Nämlich die Ausweis-App, die auf vielen Android-Smartphones, Tablets und Computern läuft.