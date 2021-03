Größere Orte mit größeren Schulen würden mit dem Modell auch schnell an ihre Grenzen stoßen, etwa die Goetheschule in Ilmenau. Der Platzbedarf wäre schlichtweg zu groß. 14 Schüler plus Lehrer dürften hier, wenn es für die Gymnasien zurück in den Präsenzunterricht gehen sollte, in einen Klassenraum. Trotz Hygienekonzept werde es da schnell eng, so Schulleiter Robby Krämer. In den meisten Klassenräumen würden maximal zwei bis drei Quadratmeter pro Person zur Verfügung stehen. "Wir haben 730 Schüler und 33 Klassen in diesem Schuljahr. Und allein die Zahl zeigt auf, da wird es gar nicht genügend Räume im Umfeld geben."