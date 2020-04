So sieht er aus, der momentane Alltag der Bereitschaftspolizei: Unterstützung der Reviere vor Ort, Kontrollgänge in Parks und an Badeseen. Ein deutlicher Unterschied zum Dienstgeschehen vor Corona, als die Bereitschaftspolizisten vor allem bei Fußballspielen und Demonstrationen vor Ort waren. Tatsächlich wurden in dieser Vor-Corona-Zeit viele Überstunden angehäuft. Noch im Februar waren es allein bei der sächsischen Bereitschaftspolizei insgesamt über 30.000 dieser sogenannten Mehrarbeitsstunden.