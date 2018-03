Ganz egal, welche Parteien die Bundesregierung bilden – die Auswahl der Minister und Ministerinnen ist für die Parteichefs alles andere als einfach. So muss die Mischung stimmen: Mann/Frau, Jung/Alt, Nord/Süd/West/Ost müssen angemessen im Kabinett vertreten sein.

Dieser Proporz hat durchaus seine Berechtigung, meint der Politikwissenschaftler Everhard Holtmann von der Universität Halle-Wittenberg. "Man kann nicht auf der einen Seite fordern, dass Politik sich gefälligst zu verjüngen habe", sagt er, "dass man die Unterrepräsentation von Frauen in politischen Führungsämtern korrigiert und auf der anderen Seite sagen, über Proporz reden wir nicht."

Julia Klöckner, die künftige Landwirtschaftsministerin, erfüllt gleich zwei Proporzkriterien: Sie ist weiblich und noch relativ jung. Erfahrungen als Ministerin hat sie zwar noch nicht, aber das sieht sie gelassen. Klöckner sagt: "Politik ist auch ein Handwerk. Ich selbst war ja Staatssekretärin im Bundesagrarministerium, 2009 – 2011, und war zuvor auch Mitglied im Agrarausschuss, also neun Jahre lang. So ein bisschen hat man schon was mitbekommen."