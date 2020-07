Rund sieben Millionen Menschen sind wegen der Corona-Krise in Kurzarbeit geschickt worden. Und als wäre das nicht genug, müssen sie nächstes Jahr eine extra Steuererklärung machen. Denn Kurzarbeitergeld ist zwar steuerfrei, genau wie Arbeitslosenhilfe oder Elterngeld. Aber all das gilt als Einkommen und wird also auf den Steuersatz angerechnet.