Streik im öffentlichen Dienst Wird der Lohn auch an Streikende bezahlt?

Greie zufolge wird ein Durchschnitt der wöchentlichen Arbeitszeit des letzten Lohns genommen. Das werd dann berechnet und man komme dann bei ungefähr 80 Prozent raus, was dann als Unterstützungsleistung gezahlt wird. Das Streikgeld ist Steuer- und Abgabenfrei. Greie sagt, wer Kinder habe, bekomme etwas mehr. Wer erst in die Gewerkschaft eingetreten sei, etwas weniger.

Neumitglieder müssten zudem zusichern, ein Jahr Mitglied zu bleiben. So will Verdi verhindern, dass Beschäftigte nur kurz für das Streikgeld eintreten. Denn ein Streiktag kann je nach Teilnehmerzahlen schnell 100.000 Euro kosten.

Zu den Geheimnissen einer jeden Gewerkschaft gehört es, wie lange sie sich das überhaupt leisten kann, erklärt der Gewerkschafter Greie: "So wie man seine privaten Kontoverhältnisse nicht preisgibt, geben wir das natürlich auch nicht preis. Denn dann ist man angreifbar." Sonst wüssten die Arbeitgeber genau, wie lange kann eine Gewerkschaft durchhalten und was müsste man tun, um eine Gewerkschaft zu schwächen.

Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen fällt vorerst kein Streikgeld mehr an. Am Sonntag erzielte Verdi hier eine Tarifeinigung mit den Arbeitgebern. Der öffentliche Nahverkehr hat in mehreren Bundesländern allerdings eigene Tarifverträge. Hier hat Verdi bereits weitere Streiks angekündigt, am Montag zum Beispiel in Bayern.