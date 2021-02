Höhere Kosten durch Digitalisierung Bildrechte: imago/Westend61

Auch in diesem Jahr werden wieder Kassen fusionieren. Das Gesamtsystem werde dadurch aber nicht spürbar günstiger, resümiert Verbandssprecher Lanz. Wenn es etwa 133.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenkassen gebe, die sich um 73 Millionen Versicherte kümmerten, ändere der Wegfall eines Vorstandspostens durch die Fusion einer Krankenkasse an den Gesamtausgaben relativ wenig.



Fazit: Die Anzahl der Krankenkassen ist seit 1990 um mehr als 90 Prozent gesunken. Die Anzahl der dort Beschäftigten sank nur leicht. Die Verwaltungskosten sind gestiegen – aufgrund von Investitionen in Technik, wegen höherer Löhne und Betriebsrenten. Der Verwaltungsanteil an den Gesamtkosten liegt bei den Kassen aber seit vielen Jahren relativ stabil bei rund fünf Prozent.