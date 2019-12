Egon Ramms hat sein halbes Leben in der Bundeswehr verbracht, wurde einer der ranghöchsten deutschen Generäle. 1968 zum Soldat geworden, erlebte er den Kalten Krieg auf seinem Höhepunkt, war mit Rüstung ebenso betraut wie mit Abrüstung und gestaltete auch die Neuausrichtung der gesamtdeutschen Armee nach dem Ende der alten Blöcke. Als 1989 die innerdeutsche Mauer fiel, verfügte die Bundeswehr über circa 5.000 Kampfpanzer, heute sind es noch knapp 250.

Fokus der Bundeswehr auf Auslandseinsätzen

Auf die Frage nach einer neuen Aufrüstung reagiert Ramms mit Kopfschütteln. "Die Bundeswehr ist eine Armee, die heute in etwa 180.000 Soldaten hat, mit einem Planungsziel von 200.000 - 300.000." Das seien rund 40 Prozent weniger als im Kalten Krieg, sagt Ramms. 2011 sei beschlossen worden, dass sich die Bundeswehr auf Auslandseinsätze konzentrieren soll. Seitdem sei sie nicht mehr in der Lage, Verteidigungsoperationen zu führen. "Sie hat dafür weder die personelle Stärke, noch hat sie die materielle Ausrüstung dafür", sagt Ramms.

Wenn heute also von der Erhöhung der Finanzmittel für die Bundeswehr die Rede sei, dann bedeute das, dass die Bundeswehr wieder als Armee brauchbar gemacht werden müsse. Ein Zustand, "in dem sie eine Verteidigungsfähigkeit besitzt und damit auch eine Bündnisfähigkeit, auf die die Bündnispartner sich dann verlassen", erklärt Ramms weiter.

Gleiche Verpflichtungen wie andere Länder

So sieht es auch der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Henning Otte.

Deutschland muss nicht nur den Klimaschutz betreiben, sondern auch die Sicherheit des Landes sicherstellen. Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag

"Deshalb geht es darum, im Nato-Bündnis Verantwortung zu übernehmen, indem wir gleiche Verpflichtungen übernehmen wie die anderen Länder auch", sagt Otte. In der Vergangenheit sei bei der Bundeswehr jedoch bis an die Substanz gespart worden.

Schon im Jahr 2000 warnte der damalige Verteidigungsminister der SPD, Rudolf Scharping, in einem Brief an seine Fraktion: Die Bundeswehr sei "nicht mehr voll bündnisfähig, noch nicht europafähig und auch nicht in der Lage, die Verpflichtungen für die Zukunft zu erfüllen". Tatsächlich lag der Verteidigungsetat 1990 noch bei rund 2,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, in den folgenden Jahren sank der Anteil und hat nun knapp 1,3 Prozent erreicht.

Ausrüstung statt Aufrüstung

"Es geht nicht um Aufrüstung, es geht um Ausrüstung" sagt Henning Otte. Die Soldatinnen und Soldaten, die im Auftrag der Bundesrepublik arbeiten, sollten so ausgerüstet werden, dass sie "aus den Einsätzen auch so zurückkommen, dass sie von ihren Kindern wieder begrüßt werden können".

Matthias Höhn, Die Linke Bildrechte: dpa Das will auch Matthias Höhn, der für die Linke im Verteidigungsausschuss sitzt. Doch er sieht das Kernproblem in der grundlegenden Ausrichtung der Bundeswehr: "Das eine ist die Frage, ob man der Bundeswehr (...) eine funktionierende Ausstattung zur Verfügung stellt. Und die andere ist, ob man die Ausstattung immer weiter vergrößert, um weltweite Aufgaben wahrzunehmen", sagt Höhn. Er kennt die Klagen der Soldatinnen und Soldaten über ihre schlechte Ausrüstung. Zurecht, findet er. Die Ausrüstung sei vielerorts in schlechtem Zustand. "Das hat noch nichts mit Aufrüstung zu tun. Sondern damit, ob man Soldaten eine funktionierende Ausstattung gibt, was im übrigen auch nicht am Geld liegt, sondern am schlechten Management innerhalb des Beschaffungsamtes", meint Höhn.

Streit um Verteidigungsgelder

Dem widerspreche die Diskussion, die darauf abziele, den Militärhaushalt in Deutschland künftig zu verdoppeln. Gelder, die nicht in gute Ausrüstung investiert würden, sondern die Bundeswehr schlagkräftiger machen und weltweit zum Einsatz bringen sollen, "nicht zuletzt, um wirtschaftliche Interessen, Handelsrouten etc. abzusichern und das ist ein Ansatz, den wir als Linke nicht wollen. Dafür wollen wir die Mittel nicht zur Verfügung stellen", sagt Matthias Höhn.

Genauso sieht es die Mehrheit der Bundesbürger. Im Deutschlandtrend von Infratest Dimap im April sprachen sich 53 Prozent gegen mehr Geld für Verteidigung aus. 30 Prozent mehr Geld in fünf Jahren - kein anderer Haushalt könne das vorweisen, kritisiert Matthias Höhn. Allerdings fließt mehr als die Hälfte in Personal-und Betriebskosten wie etwa Mieten.

Steigende Militärausgaben weltweit

Tatsächlich steigen die Militärausgaben weltweit. Vor allem die USA und China mit den größten Verteidigungsbudgets treiben den Trend an. Matthias Höhne hält das für einen gefährlichen Irrweg.

Ich bezweifle die Logik, dass wir mit mehr Militär mehr Sicherheit schaffen. Das ist ein Trugschluss. Matthias Höhne, Die Linke

Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Bildrechte: dpa "Den größten Sicherheitsgewinn in Europa haben wir in den 70er- und 80-er Jahren genau in den Momenten erlebt, in denen Militär zurückgefahren wurde, aber nicht in den Zeiten, in denen immer neue Waffen gekauft worden sind", sagt er. Für militärische Zurückhaltung plädiert auch CDU-Politiker Henning Otte, allerdings versteht er die Auslandseinsätze der Bundeswehr auch als Beitrag für Deutschlands Stabilität.

"Krisen dort eindämmen, wo sie entstehen"

"Unser Ziel ist es, den Frieden zu bewahren und sicherzustellen, dass niemand uns angreift", sagt er und erinnert an die Doktrin der Nato: "Abschreckung und Dialog in einem anzugehen. Deswegen gilt es, jetzt die Bundeswehr wieder anzupassen, um die Bündnisverteidigung zu stärken, aber auch einen Beitrag zu leisten im Bündnis aller Völker. Wir müssen Krisen auch dort eindämmen, wo sie entstehen, damit sie nicht zu Flächenbränden führen und damit die Konsequenzen nicht auch auf Deutschland zukommen", so Otte.