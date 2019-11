Härtere Strafen für Verkehrssünder Höhere Bußgelder für Falschparker

Mal eben in zweiter Reihe parken, um Brötchen zu kaufen? Dafür werden zurzeit 15 bis 20 Euro Bußgeld fällig. Die Bundesregierung will das ändern und die Strafen für Park- und Haltevergehen deutlich verschärfen. Auch, wer keine Rettungsgasse bildet oder die Retter behindert, soll tiefer in die Tasche greifen.