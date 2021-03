Zu Schnelltests werden keine Statistiken geführt. Es ist aber anzunehmen, dass bundesweit auch die Zahl der Schnelltests auf niedrigem Niveau vor sich hin dümpelt. Wer nämlich ein positives Schnelltest-Ergebnis bekommt, der muss hinterher immer auch einen PCR-Test machen. Das heißt also: Die Zahl der PCR-Tests würde steigen, wenn mehr Schnelltests durchgeführt würden. Doch das tut sie nicht. Der Virologe Klaus Stöhr kritisiert das im Gespräch mit MDR AKTUELL. Es sei fraglich, warum es noch immer keine Teststrategie in Deutschland gebe. "Wir wollen ja eine Bekämpfung vornehmen. Deswegen muss man sich konzentrieren auf die, die am stärksten betroffen sind. Das sind die Alters- und Risikogruppen."

Impfen und Testen – das sind zurzeit die beiden wichtigsten Instrumente, auf die die Bundesregierung im Kampf gegen die Corona-Pandemie setzt. Der Gedanke dabei: Sehr viele Tests würden die Inzidenzen zwar kurzfristig noch stärker steigen lassen. Aber man bekäme auch ein besseres Bild vom Infektionsgeschehen.



Die Test-Kapazitäten werden aber bei Weitem nicht genutzt. Dem RKI zufolge könnten die Labors in Deutschland wöchentlich doppelt so viele Tests auswerten wie zurzeit. Der Virologe Stöhr fordert daher, die Testmöglichkeiten stärker auszuschöpfen und zwar vor allem in Alten- und Pflegeheimen. Bewohner und Personal sollten täglich getestet werden, um die Heime in No-Covid-Zonen umzuwandeln.