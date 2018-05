Die Abgeordneten vom DGB-Bundeskongress haben ihren Chef Reiner Hoffmann mit einem Dämpfer an der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes bestätigt. Er erhielt auf dem Bundeskongress in Berlin 289 der 379 abgegebenen Stimmen. Das entspricht 76,3 Prozent. Bei seiner ersten Wahl zum DGB-Vorsitzenden hatte er 93,1 Prozent der Stimmen erhalten.

Hoffmann rief die Abgeordneten des Gewerkschaftskongresses in seiner Grundsatzrede dazu auf, in den kommenden Jahren die großen Umbrüche in Gesellschaft und Wirtschaft wie Digitalisierung, Globalisierung, Klimawandel und demographischen Wandel demokratisch, sozial gerecht und nachhaltig zu gestalten. Keiner habe mehr Erfahrung damit, "den Strukturwandel zum Wohle der Menschen zu gestalten, als wir Gewerkschaften. Keiner ist darin erfolgreicher als wir, weil wir Gewerkschaften die Experten der Arbeitswelt sind, weil wir gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen", sagte er.

Am Sonntag hatte es nach einer Aussprache auch Kritik an Hoffmann gegeben. Grund war sein Aufruf nach dem Aus der Sondierungen über eine Jamaika-Koalition von Union, Grünen und FDP an die SPD, sich einer neuen Großen Koalition nicht zu verschließen. Er gilt als kämpferischer Redner, aber auch als vergleichsweise wenig in der Öffentlichkeit präsent. Die neue Amtszeit beträgt vier Jahre.