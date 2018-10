Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter fordert die bundesweite Einführung von Ein-Euro-Tagestickets für Busse und Bahnen. Jeder Verkehrsverbund in Deutschland solle ein solches Ein-Euro-Ticket einführen, sagte Hofreiter der "Bild am Sonntag".

Hofreiter sagte, der Verkehr gehöre "zu den größten Klimakillern in unserem Land". Er will deshalb mit einem Drei-Punkte-Plan dafür sorgen, dass die Bürger mehr Bahn oder Bus und weniger Auto fahren.

In Leipzig kostet ein Jahresabo derzeit 718,80 Euro, in Dresden 622,80 Euro, in Erfurt kostet ein Abo 577,20 Euro, und in Magdeburg 586,44 Euro.