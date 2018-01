Selektion von Häftlingen an der Rampe im KZ Auschwitz. Bildrechte: dpa

27. Januar - Holocaust-Gedenktag Am 27. Januar wird jährlich weltweit an die Opfer der nationalsozialistischen Rassenideologie erinnert. An diesem Tag befreite 1945 die Rote Armee das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Allein dort hatten die Nationalsozialisten rund 1,1 Millionen Menschen ermordet. Insgesamt wird die Zahl der durch das NS-Regime ermordeten europäischen Juden auf etwa sechs Millionen geschätzt. Der Holocaust-Gedenktag ist in Deutschland seit 1996 gesetzlich verankert. Im Jahr 2005 machte die Generalversammlung der Vereinten Nationen den Tag zum Internationalen Holocaust-Gedenktag.