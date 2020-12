Die tödliche Messerattacke auf zwei homosexuelle Männer im Oktober in Dresden hat das Thema wieder ans Licht geholt: Gewalt gegen Menschen, die abseits der konservativen sexuellen Norm leben, ist leider alltäglich und nimmt dramatisch zu, wie Studien zeigen. Die Camino Werkstatt in Berlin veröffentlicht die bundesweit erste Monitoring-Studie zum Thema trans- und homophobe Gewalt im Auftrag des Landes Berlin. Hier soll kontinuierlich ausgewertet werden, was die Zahlen aus der Berliner Polizeistatistik bedeuten. Albrecht Lüter als Leiter der Team-Studie weiß:

Ganz grob kann man sagen, dass die Fallzahlen (...) – also die Fälle angezeigter Hasskriminalität gegen die geschlechtliche Identität oder sexuelle Orientierung – ganz enorm gestiegen sind. Mittlerweile sind wir in Berlin bei ungefähr einer Anzeige pro Tag. Und das ist eine Verdopplung gegenüber von vor zwei Jahren.

Demonstration im Sommer in Leipzig Bildrechte: dpa

In Mitteldeutschland existieren kaum Zahlen in der Polizeistatistik. Es wird bisher nur wenig oder noch gar nicht zwischen Gewalt allgemein und trans- oder homophob motivierter Gewalt unterschieden. Berlin ist da bislang ein Vorreiter und nennt das Kind schon seit 1990 bei seinem Namen. Die anderen Bundesländer wollen hier zwar noch nachziehen, doch das dauert.



Sachsen-Anhalt hat eine Dunkelfeldstudie zu Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in Auftrag gegeben: Die Hochschule Merseburg arbeitet derzeit daran. Auch in Thüringen soll es eine Studie geben. Und Sachsen hat sie bereits.