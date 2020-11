Wer über Weihnachten Verwandte besucht, soll nach Darstellung von Kanzleramtsminister Helge Braun nicht im Hotel übernachten können. Bei RTL sagte Braun am Donnerstag, bei der Beratung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Landesregierungschefs am Vortag sei überlegt worden, ob im Rahmen eines Verwandtenbesuchs im Hotel übernachtet werden dürfe: "Aber wir sind dann zu der Überzeugung gekommen: Das kann man nicht kontrollieren."

Hotels und andere Beherbungsbetriebe dürfen demnach zunächst bis 20. Dezember weitere nur beruflich Reisende aufnehmen. "Aber wir gehen auch davon aus, dass wir das noch in den Januar hinein verlängern müssen", sagte Braun dazu weiter. Was für Weihnachten dann gilt, ist also auch auf Bundesebene noch nicht beschlossen.

NRW und Hessen wollen Übernachtungen erlauben

Armin Laschet: NRW-Ministerpräsident und Bewerber um den CDU-Vorsitz Bildrechte: dpa Hintergrund ist, dass für Weihnachten die Kontakt-Beschränkungen gelockert werden, um auch Familienbesuche zu ermöglichen. Nach Aussagen von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) aus Nordrhein-Westfalen soll dabei über Weihnachten bei Familien-Besuchen auch in den Hotels und Pensionen übernacht werden dürfen.



Konkreter kündigte das Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) an: "Wer eine Verwandtenreise macht, muss irgendwo übernachten können", sagte Bouffier am Donnerstag nach der Sitzung des hessischen Corona-Kabinetts in Wiesbaden. Schließlich habe nicht jeder die Möglichkeit, für Besucher ein Zimmer zur Verfügung zu stellen. Schon jetzt sei es so, dass für besondere Fälle auch Privatleute in Hotels übernachten dürften, etwa bei Familienbesuchen nach einem Todesfall.

Entscheidungen stehen aus