Mehr Menschen sollen künftig vom Arbeitslosengeld I profitieren. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kündigte an, die Bedingungen für den Bezug der Leistung lockern zu wollen.

Auch für Arbeitslose, die an einer Qualifizierung teilnehmen, stellte Heil Verbesserungen in Aussicht. Sie sollen künftig im Anschluss an die Maßnahme bis zu drei Monate Arbeitslosengeld bekommen. Bislang ist es ein Monat. Die Kosten für die Ausweitung veranschlagt der Minister mit 200 Millionen Euro pro Jahr.